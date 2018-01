BC norte-americano tranqüiliza mercado sobre alta dos juros O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto, realizada no dia 22 de março, que decidiu elevar em 0,25 ponto porcentual os juros anuais norte-americanos. Com isso, a taxa passou para 2,75% ao ano. O documento destaca que os membros do Comitê mostraram preocupação com a inflação. Alguns deles cogitaram mudar o texto do comunicado que seria divulgado ao fim da reunião - abandonando a expressão "ritmo comedido", ao se referir à perspectiva futura da política monetária. Mas eles decidiram que a necessidade de aceleração das elevações das taxas de juro não era premente. O texto indica que a preocupação dos participantes com a inflação não era unânime, mas que vários integrantes do Comitê acreditavam ser mais provável uma aceleração das altas dos preços do que uma desaceleração. Alguns participantes argumentaram que a referência a um "ritmo comedido", adotada pela primeira vez na reunião de maio do ano passado, poderia "limitar de forma não apropriada a política monetária futura". Ou seja, embora essas preocupações não fossem novidade, eles sentiam que elas haviam se tornado mais urgentes, à medida que a chance de o comitê ver-se obrigado a acelerar o ritmo da alta de juros tinha crescido. Contudo, prevaleceu a idéia de que o Fed continua preocupado com a inflação norte-americana, mas ainda não cogita a possibilidade de efetuar altas mais agressivas da taxa de juros norte-americana. Reação no mercado Quando os juros nos Estados Unidos sobem, a tendência é de que haja uma saída de recursos dos países emergentes. Isso porque os investidores podem conseguir fora destes países um rendimento melhor com um risco menor. No Brasil, após a divulgação da ata da reunião do Fed, na expectativa de que os juros nos EUA não vão subir de forma agressiva, o dólar reforçou a tendência de queda e às 15h46 atingiu o patamar de R$ 2,5750 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,43% em relação às últimas operações de ontem. Neste horário, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,99%, na pontuação máxima até o momento.