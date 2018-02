BC oficializa transferência de controle do BankBoston A Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro (Denorf), do Banco Central (BC), divulgou nesta segunda-feira a aprovação do processo de transferência do controle acionário do BankBoston Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias BankBoston Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., BankBoston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BankBoston Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil para o Banco Itaú Holding Financeira S.A. O aviso da aprovação do processo foi publicado na edição desta segunda do Diário Oficial da União, informando que a transferência do controle acionário se dá "mediante incorporação de ações, cuja operação recebeu manifestação favorável da Diretoria Colegiada em seção de 22.8.2006." O aviso desta segunda no Diário Oficial informa que a Denorf aprovou também aumento de capital da Banco Itaú Holding Financeira S.A., de R$ 8,3 bilhões para R$ 12.881.120.000,00, mediante incorporação das ações do BankBoston Banco Múltiplo S.A. e da Líbero Trading International Ltd. Também na edição desta segunda do Diário Oficial, a Denorf informa que aprovou a mudança da denominação social do BankBoston Banco Múltiplo S.A. para ItauBank S.A.; do BankBoston Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil para ItauBank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil; da BankBoston Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para ItauBank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; e da BankBoston Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para ItauBank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.