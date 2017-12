BC: operações com cheque especial cresceram O volume das operações com cheque especial teve crescimento de 14% em janeiro com relação a dezembro, segundo dados do relatório de juros e spread bancário divulgado hoje pelo Banco Central (BC). O aumento fez com que o estoque destas operações saltasse dos R$ 6,506 bilhões de dezembro do ano passado para os R$ 7,417 bilhões de janeiro último. As operações de crédito pessoal, por sua vez, aumentaram apenas 3,9% no mesmo período. "Mas, se olharmos o período entre junho do ano passado e janeiro veremos que as operações de crédito pessoal cresceram mais do que as com cheque especial", ressaltou o diretor de Política Econômica do BC, Ilan Goldfajn, ao lembrar que o crédito pessoal aumentou 27,5% no período e o cheque especial teve uma expansão de 15,9%. Os empréstimos concedidos pelos bancos às pessoas físicas para a compra de carros, segundo os dados do BC, ainda aumentaram 8,3%, saltando dos R$ 15,597 bilhões de dezembro do ano passado para os R$ 16,894 bilhões do primeiro mês de 2001. As operações de crédito feitas por pessoas físicas para comprar outros bens, de acordo com os dados do BC, ainda tiveram uma expansão de 0,8% em janeiro ante dezembro e fecharam o mês passado em R$ 3,296 bilhões. Em dezembro, o estoque destas operações era de R$ 3,270 bilhões, segundo os dados do relatório divulgado pelo BC.