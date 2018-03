BC: País tem entrada de US$ 12,84 bi no mês até dia 23

Segundo o BC, o resultado preliminar de outubro é liderado pela conta financeira, que acumula entrada líquida de US$ 12,022 bilhões, no período, resultado de compras de US$ 32,393 bilhões e vendas de US$ 20,371 bilhões. Além disso, a conta comercial voltou a operar no azul e contribuiu com saldo positivo de US$ 820 milhões neste mês até o dia 23. Nesse segmento, as exportações atingiram US$ 9,765 bilhões e as importações, US$ 8,945 bilhões.

No acumulado do ano até o dia 23 de outubro, o fluxo cambial registra ingresso líquido de US$ 21,099 bilhões. O valor foi obtido pela contribuição positiva de US$ 12,171 bilhões do segmento financeiro, que, com o forte ingresso de recursos em outubro, passou a ter peso maior que a conta comercial, que contribuiu nesse mesmo período com US$ 8,929 bilhões para o fluxo cambial. Em igual período de janeiro a outubro de 2008, o fluxo cambial registrava entrada líquida de US$ 14,011 bilhões.