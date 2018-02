BC: País tem saldo positivo de US$ 14,598 bi em outubro

Nessa conta, entraram US$ 13,106 bilhões, o melhor resultado da série histórica iniciada em janeiro de 1982. O valor foi resultado de ingresso totais de US$ 39,705 bilhões e saídas de US$ 26,599 bilhões. No segmento comercial, outubro encerrou com entrada líquida de US$ 1,492 bilhão, cifra gerada por exportações de US$ 14,304 bilhões e importações de US$ 12,812 bilhões.

Na última semana do mês, entre os dias 26 e 30, já sob as novas regras de tributação de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para o capital estrangeiro, o fluxo cambial teve ingresso líquido de US$ 1,757 bilhão, sendo que a conta financeira contribuiu com US$ 1,085 bilhão desse resultado. Os US$ 672 milhões restantes foram obtidos pelo segmento comercial.

No acumulado do ano até o dia 30 de outubro, o fluxo cambial tem ingresso líquido de US$ 22,856 bilhões. Nesse período, o segmento financeiro teve entrada líquida de US$ 13,255 bilhões e a conta comercial contribuiu com US$ 9,600 bilhões. Em igual período de 2008, o fluxo cambial registrava saldo positivo de US$ 12,549 bilhões.