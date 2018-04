BC passa a mirar inflação maior para este ano O Banco Central reviu o alvo da mira da meta de inflação para este ano. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada hoje, o BC afirma que mira uma inflação entre 4,5% e 5% em 2002. O alvo anterior era 4% e 4,5%. A nova ata estima taxas de inflação mais altas para 2002 e 2003. O Copom prevê agora uma inflação em 2002 acima de 4,5%, com a manutenção da taxa de juros em 18,5% ao ano e da taxa da câmbio no patamar que prevalecia na véspera da reunião. Para 2003, o ata afirma que a inflação ficará abaixo de 3,25%. Na ata anterior, o BC projetava uma inflação abaixo de 4,5% em 2002 e abaixo de 3% em 2003. O relatório de inflação, por sua vez, projetava um IPCA em 4,4% para este ano. "À medida em que se eleva a projeção de inflação para este ano aumenta o risco de a inflação atingir o limite superior do intervalo de tolerância", afirma a ata do BC. O BC adverte no documento que esse risco assume um papel relevante no contexto atual da política monetária, "que busca garantir a convergência da inflação à trajetória de suas metas após os choques sofridos em 2001, num regime que ainda se encontra em fase de amadurecimento". Novo aumento de gasolina O Banco Central estima um aumento de 4,9% do preço da gasolina até o final do ano. Nessa previsão de aumento, no entanto, já foi considerado o reajuste de 10,2% na refinaria, definido pela Petrobras no dia 3 de abril. Para o ano todo de 2002, o BC projeta uma redução de 6,6% no preço da gasolina ao consumidor, em função da queda já ocorrida em janeiro e fevereiro, segundo a ata da última reunião do Copom. Na ata anterior, o BC estimava uma redução de 7,5% no preço da gasolina para o consumidor ao longo de 2002. O aumento da gasolina fez o Banco Central rever as projeções para reajuste dos preços administrados em 2002. Na ata, a projeção de aumento dos preços administrados em 2002 subiu de 6,8% para 7,2%. "Esse aumento de 0,4 ponto porcentual na projeção para 2002 na inflação desses preços reflete ao aumentos já anunciados para a gasolina", afirma o documento. Segundo o BC, o aumento dos preços administrados em 2002 vai gerar um impacto de 2,2 pontos porcentuais no IPCA. Para 2003, a ata do Copom, porém, reduziu de 4,5% para 4,3% a sua estimativa de reajuste de preços administrados. De acordo com o BC, o reajuste dos preços administrados em 2003 vai causar impacto de 1,3 ponto porcentual o IPCA daquele ano. Cautela na política monetária Na ata, o Banco Central recomenda cautela na condução da política monetária. "A convergência mais lenta da inflação às suas metas, associada ao efeito secundário dos choques dos preços administrados e à proximidade do teto da banda, recomenda cautela na condução da política econômica", afirma o documento. A meta de inflação fixada pelo governo é de 3,5%, com variação de 2 pontos porcentuais para cima ou para baixo. Gás de cozinha O Banco Central elevou para 30% a projeção de reajuste do preço do gás de cozinha em 2002, mostra a ata do Copom divulgada hoje. Segundo o BC, 16% desse aumento já ocorreram no primeiro trimestre. O reajuste dos preços é decorrente da eliminação dos subsídios e elevação da curva futura do gás propano. A previsão anterior do BC era de que os preços do gás de cozinha teriam aumentos "acima de 20%" em 2002. Energia A ata projeta um aumento médio da tarifa de energia elétrica, de 15%, em 2002. A estimativa anterior do Copom era de um aumento médio de 16,6%. Para 2003, as estimativas de aumento para as tarifas de energia foram reduzidas de 13% para 12,7%. Os aumentos em 2002, de acordo com a ata, estarão concentrados entre os meses de abril e julho. Pressão dos preços administrados O Banco Central prevê que a pressão dos preços administrados sobre a inflação deve se concentrar entre abril e julho. Segundo a ata, essa pressão deve ocorrer em função dos aumentos recentes dos preços dos derivados de petróleo e da concentração de reajustes das concessionárias de energia elétrica e das empresas de telefonia. O Banco Central ressalta, porém, que a curva de preços nos mercados futuros da gasolina e do gás propano indica uma redução dos preços dos derivados de petróleo no restante do ano. O aumento da projeção de reajuste dos preços administrados elevou também a estimativa para o efeito primário do choque desses preços, que subiu de 0,9 ponto porcentual para 1 ponto porcentual. O choque dos preços administrados é definido como o valor que excede a meta de inflação, deduzidos o impacto do repasse cambial e da inércia sobre esses preços. O BC fez questão de ressaltar na ata que o aumento dos preços administrados tem efeito nos preços livres por meio dos seus efeitos secundários. Preços livres Na avaliação do BC, a elevação do IPCA de 0,36% em fevereiro para 0,60% em março não se deve somente ao aumento dos preços administrados e monitorados, mas também a uma desaceleração mais lenta da inflação dos preços livres. A inflação dos preços livres em fevereiro foi de 0,64% e, em março, 0,45%. A ata ressalta também que, em março, os preços administrados e monitorados aumentaram 0,95% em função principalmente dos reajustes de derivados de petróleo e energia elétrica. O BC prevê na ata que para o mês de abril, os aumentos do preço de gasolina de 10,4% e do gás de cozinha de 10,25% irão elevar o índice de inflação. O Banco Central estima que os preços livres deverão crescer em média cerca de 0,20% e 0,30% ao mês no restante de 2002. "O quadro macroeconômico aponta para uma futura redução na variação dos preços livres no cenário básico analisado pelo Copom", afirma o documento. Na avaliação do BC, a existência de elevada capacidade ociosa, o ritmo ainda lento da atividade econômica, a ausência de pressões do mercado de trabalho, a apreciação da taxa de câmbio, a queda dos índices gerais de preços e o comportamento recente dos preços dos alimentos devem contribuir para pressionar a inflação dos preços livres para baixo. Núcleo do IPCA O núcleo de inflação do IPCA, calculado pelo método de médias aparadas simétricas, aumentou em março com relação a fereiro de 0,54% para 0,58%, segundo a ata do Copom. Nos últimos 12 meses, o núcleo passou a acumular inflação de 7,58%. O núcleo sem os preços administrados e alimentos no domicílio caiu no mesmo período de 0,85% para 0,53%. No período de doze meses, este núcleo do IPCA passou a acumular alta de 6,10%. A ata passou a projetar um IPCA, neste ano, entre 4,5 e 5% ao ano. A projeção do último relatório de inflação era de um IPCA, em 2002, de 4,4%. O cenário básico usado pelo Banco Central para a projeção da inflação utiliza como parâmetro uma taxa de juro constante de 18,5% ao ano e a taxa de câmbio praticada na véspera da reunião do Copom (R$ 2,33, no último dia 19). A ata, entretanto, afirma que as projeções do Copom, usando os mesmos parâmetros, apontam para uma inflação, em 2002, acima de 4,5%. Para 2003, a ata informa que a projeção é de uma inflação abaixo do centro da meta de 3,25%. Na ata anterior, a projeção para a inflação de 2003 estava abaixo de 3%, sendo que o relatório de inflação estimava um IPCA em 2003 de 2,8%.