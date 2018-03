BC passa a ser membro efetivo de comitês do BIS

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) formalizou hoje o ingresso do Brasil no Comitê sobre o Sistema Financeiro Global e no de Mercados. Como convidado, o País já tomava parte nas discussões feitas no âmbito destes fóruns.

O Comitê sobre o Sistema Financeiro Global tem como função principal monitorar o desenvolvimento dos mercados financeiros para os principais bancos centrais. O objetivo do trabalho do Comitê é identificar e avaliar fontes potenciais de estresse nos mercados financeiros globais e, com isso, promover a estabilidade e o aperfeiçoamento dos mercados.

O Comitê de Mercados acompanha a evolução e as possíveis tendências dos mercados financeiros. A finalidade é facilitar a troca de informações entre seus membros sobre as implicações de curto prazo de eventos recentes no funcionamento dos mercados e nas operações dos bancos centrais. Periodicamente, o comitê se reúne durante os encontros bimestrais de presidentes de bancos centrais na sede do BIS, em Basileia, Suíça.