BC pede à população para usar as moedas O Banco Central pretende reativar, ainda neste semestre, se houver dinheiro no Orçamento, uma campanha veiculada no ano de 2000 sobre a necessidade de as pessoas colocarem as moedas em circulação. O Chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, José dos Santos Barbosa, responsável pelo abastecimento de dinheiro na rede bancária, informou que uma pesquisa concluída no final de dezembro de 2002 revelou que 40% das moedas de até R$ 0,10 são "entesouradas" (guardadas) pela população das classes A e B. Barbosa fez um apelo à população para que utilize essas moedas, já que, segundo ele, com a prática do entesouramento, o Banco Central é obrigado a fazer mais moeda, gastar mais dinheiro e todo mundo paga a conta. O representante do Banco Central, informou também que ontem chegaram ao Distrito Federal 1,2 milhão de moedas de R$ 0,10 para contornar o problema de ´troco´ surgido com a elevação do preço da tarifa de ônibus para R$ 1,90. Ele reuniu-se hoje com representantes do sindicato dos tranporstes coletivos, bancos e do comércio do Distrito Federal para discutir o assunto. As informações são da Agência Brasil.