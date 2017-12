BC permite que importador compre dólar para pagar dívida O Banco Central (BC) divulgou hoje a Circular 3.264 em que concede aos importadores o direito de pagar diretamente em moeda estrangeira o valor de compras feitas no exterior. Pela regra anteriormente em vigor, o pagamento tinha que ser realizado exclusivamente em reais por meio de uma conta de não residentes no país (CC5). "Nesta situação, os reais são transferidos de uma instituição financeira no Brasil para outra no exterior. Após a transferência, o reais são convertidos na moeda em que o importador receberá os recursos com a venda de bens a um comprador brasileiro", explicou um técnico do BC. Com a nova regra, o importador poderá ir diretamente no mercado de câmbio e adquirir a moeda estrangeira necessária para honrar seu compromisso fora do país. Desta forma, a tendência é que haja uma demanda maior por dólar, o que contribui para a intenção do BC de reduzir a depreciação da moeda norte-americana frente ao real. O importador poderá ainda, se preferir, efetuar o pagamento por meio da transferência internacional de reais. A mesma Circular 3.264 regulamentou a possibilidade de o importador antecipar o pagamento de contratos de importação de até 360 dias. "Isto já era previsto pela Resolução 3.217, de 30 de junho deste ano", disse o mesmo técnico consultado pela Agência Estado.