BC pode alcançar meta de inflação de 8,5% este ano, diz FMI O chefe da missão da FMI que está no Brasil, Jorge Marquez-Ruarte, disse hoje, ao sair de uma reunião no Ministério do Planejamento, que é possível que o Banco Central ainda consiga este ano cumprir a meta (8,5%) de inflação. Segundo ele, os números estão convergindo para as metas. Ruarte destacou ainda que "toda a política do governo está dirigida para estimular o investimento".