BC pode aumentar oferta em leilão de linhas comerciais Dependendo do resultado do leilão de linhas comerciais que será realizado amanhã pelo Banco Central, a instituição poderá ofertar "volumes expressivos" em outras operações ao longo da próxima semana. A idéia, informou hoje o diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, é atender à demanda dos exportadores o mais rápido possível. O diretor se reuniu hoje com representantes dos bancos que operam no mercado de câmbio em nome do BC, os chamados dealers, para definir os detalhes do leilão. O encontro deixou uma boa expectativa em relação à demanda. O BC irá ofertar US$ 100 milhões em uma operação de 180 dias. Os interessados em tomar os recursos para repassá-los aos exportadores deverão entregar suas propostas entre 11h e 11h30. O resultado será divulgado às 12h. Após a reunião com os dealers, o diretor do BC decidiu aumentar de dois dias úteis para cinco dias corridos o prazo que as instituições financeiras terão para repassar os recursos obtidos no leilão aos exportadores. A modificação, segundo Figueiredo, visou facilitar o processo de repasse dos recursos e dar um tempo um pouco maior aos bancos para aplicarem os dólares comprados do BC no financiamento às exportações. O BC também decidiu aumentar de 60 para 90 dias o prazo mínimo das operações que serão contratadas entre as instituições financeiras e seus clientes. Além disso, não há mais exigência de um período mínimo para renovação desse contrato, desde que seja obedecido o prazo máximo de 180 dias da operação. Antes, o BC queria exigir que a renovação fosse, no mínimo, por 60 dias.