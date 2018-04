BC pode prorrogar prazo para comércio se ajustar ao SPB O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, disse que poderá ser prorrogado o prazo para o comércio se ajustar ao novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). "As empresas (comércio) vão ter prazo entre agosto e outubro para se ajustarem. Se isso não for possível, vamos prorrogar o prazo", afirmou. "De qualquer maneira, aquele comércio até R$ 5 mil não muda nem nunca mudará. Ou seja, para valores até R$ 5 mil fica tudo com uma está", ressaltou Figueiredo em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. O novo sistema de pagamento, que entrou em vigor hoje, e que permite a transferência de dinheiro entre bancos, em tempo real, só vai funcionar, inicialmente, para operações acima de R$ 5 milhões. Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"