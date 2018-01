BC põe em audiência proposta de ouvidoria dos bancos O Banco Central (BC) colocou em audiência pública uma proposta de Resolução que obriga os bancos a criarem ouvidorias. "O objetivo das ouvidorias é estabelecer um canal direto de comunicação entre as instituições e seus clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos", diz nota do BC divulgada nesta sexta-feira, 23. A proposta ficará em audiência até o dia 26 de março. Neste período, o BC estará aberto para receber sugestões do público em geral. Depois disso, será encaminhado ao Conselho Monetário Nacional (CMN) voto tratando do assunto.