BC postergou 85% da dívida cambial vencida no ano O governo rolou de janeiro a setembro deste ano 85% do valor de principal dos instrumentos cambiais que venceram no período, segundo informou hoje o chefe do departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do Banco Central, Sérgio Goldenstein. A estratégia definida pela diretoria de Política Monetária do BC para 2003 é de redução gradual da parcela da dívida mobiliária exposta à variação da taxa de câmbio. Para isso, o governo vem reduzindo sua taxa de rolagem desses instrumentos. Em setembro, segundo Goldenstein, a taxa de rolagem de principal foi de 49,8%, ante 39,7% em agosto. Considerando os juros intermediários e finais, a taxa de rolagem dos instrumentos cambiais de 2003 ficou em 76,1%. Em termos nominais, a rolagem de 85% dos vencimentos cambiais dos nove meses decorridos de 2003 equivale a US$ 5,2 bilhões, considerando o vencimento de principal. Com os juros, esse valor sobe para US$ 9,3 bilhões no ano, segundo revelou Goldenstein.