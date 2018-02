BC: poupança tem em outubro pior resultado desde abril As cadernetas de poupança tiveram captação líquida positiva de R$ 1,042 bilhão em outubro, conforme dados apresentados hoje pelo Banco Central. Esse foi o sexto mês seguido em que os depósitos superaram os saques. Apesar do resultado positivo, outubro teve a pior captação desde abril, quando as retiradas haviam superado as aplicações em R$ 941,549 milhões. Na comparação com setembro, o saldo líquido do mês passado foi 70,3% menor.