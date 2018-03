BC: poupança tem saldo de R$ 3,51 bi em setembro

Em setembro do ano passado, a captação foi de R$ 1,461 bilhão. Em agosto deste ano, o total captado pela poupança foi de R$ 3,098 bilhões. O resultado de setembro foi o segundo melhor deste ano, perdendo apenas para o mês de julho, quando foram captados R$ 6,672 bilhões.

Apesar de ter vindo bem mais forte do que setembro de 2008, a captação da poupança no mês passado ficou abaixo dos R$ 4,185 bilhões verificados em setembro de 2007. No acumulado do ano, a poupança atraiu R$ 15,728 bilhões líquidos. Em igual período do ano passado, a captação da poupança foi positiva em R$ 10,018 bilhões.