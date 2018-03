BC: poupança tem saldo de R$ 4,469 bi em novembro

De acordo com dados do BC, o saldo positivo do mês passado foi gerado pelos depósitos totais de R$ 100,538 bilhões e saques de R$ 96,069 bilhões. A última vez em que as aplicações atingiram a casa de R$ 100 bilhões foi em dezembro do ano passado. Normalmente, novembro e dezembro são meses com captação superior à observada nos demais períodos porque os trabalhadores recebem as parcelas do 13º salário.

Além da captação positiva de novembro, houve ainda o rendimento de R$ 1,470 bilhão das contas já existentes. Assim, o mês de novembro terminou com saldo de R$ 308,391 bilhões no conjunto de todas as cadernetas no sistema financeiro. No acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, as cadernetas registram captação líquida de R$ 21,240 bilhões.