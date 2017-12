BC: prazo das operações de crédito aumentou De acordo com o relatório de juros e spread bancário do Banco Central, o prazo médio das operações de crédito aumentou em janeiro. Em dezembro, esse era de 195,3 dias. Em janeiro o prazo se estendeu para 202,8 dias. Nas operações com pessoas físicas, o prazo médio em janeiro foi de 281,7 dias, enquanto que em dezembro esse prazo era de 278,7 dias. No cheque especial, o prazo médio das operações feitas em janeiro por pessoas físicas caiu dos 19,8 dias de dezembro para 19,1 dias. "Este é um tipo de operação em que queríamos que o prazo fosse reduzido mesmo", disse o diretor de Política Econômica do BC, Ilan Goldfajn. Nas operações de crédito pessoal, o prazo ficou praticamente estável, crescendo de 182 para 182,1 dias em janeiro com relação a dezembro. Nos empréstimos concedidos às pessoas físicas para a compra de automóveis, o prazo médio destas operações cresceu de 511,7 dias de dezembro para 518,8 dias de janeiro passado, enquanto que o prazo médio dos empréstimo para a aquisição de outros bens aumentou de 147 para 149 dias.