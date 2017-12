BC: prazo para cliente regularizar CPF O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, informou que foi aprovada hoje em reunião de diretoria da instituição uma circular que dá aos bancos um prazo para que regularizem as contas de clientes que tiveram seus CPFs cancelados pela Receita Federal. A idéia é que o cliente seja comunicado pelo banco da necessidade de se apresentar num prazo de 10 dias e depois ter até 20 dias mais para que regularize a situação junto à Receita. A regularização pode ser feita por telefone e demora de 24 a 48 horas. No caso de não-regularização da situação, Darcy explicou que a conta deve ser bloqueada pelo banco e encerrada dentro das condições contratuais acertadas entre as partes. De acordo com o diretor do BC, o processo de regularização das contas de clientes com CPFs cancelados poderá ser feito de imediato pelos bancos, ou no máximo até a próxima renovação cadastral do cliente.