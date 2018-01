BC prepara campanha informativa sobre o SPB O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, afirmou ontem que não há a menor possibilidade de ser fazer um novo adiamento do cronograma de introdução do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que começa em 1.º de novembro. Para Figueiredo, haverá tempo suficiente para que a população seja informada. O diretor acrescentou que o BC prepara uma campanha, que inclui a distribuição de cartilhas, realização de palestras e de propaganda institucional sobre o SPB. Ele lembrou que 95% das transações bancárias não serão afetadas pelo novo sistema, por terem um valor abaixo de R$ 5 mil. Para essas operações, porém, o BC anunciou ontem uma medida para facilitar a adaptação ao novo sistema. Nos três primeiros meses de operação do SPB, os bancos estarão dispensados de recolher ao BC o valor médio das operações a partir de R$ 5 mil que forem feitas por meio de cheques ou Documento de Ordem de Crédito (DOC). Inicialmente, o BC previa exigir das instituições financeiras um depósito em uma conta especial de 100% da média das operações feitas ao longo de um determinado período. Além de servir como garantia dos cheques e dos DOCs, a exigência funcionaria como um desestímulo às transações em papel. Porém, agora serão recolhidos apenas 80% das médias das operações feitas pelos meios tradicionais.