BC pretende ofertar US$ 100 mi por dia para exportação O Banco Central divulgou nesta segunda-feira uma nota à imprensa, na qual informa sua disposição de vender diariamente, durante esta semana, US$ 100 milhões nos leilões de linhas para financiamento às exportações. O volume diário, entretanto, dependerá da demanda do mercado. Confira a íntegra da nota do BC: "O Banco Central do Brasil comunica a intenção de realizar leilões de venda de moeda estrangeira, vinculados à concessão de adiantamentos sobre contrato de câmbio de exportação, no volume de US$ 100 milhões todos os dias da semana em curso (26 a 30/08). No entanto, o volume de cada leilão será definido diariamente, levando em conta a demanda do mercado."