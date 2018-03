BC prevê alta de 0,2% do PIB este ano e 5,8% para 2010 O Relatório Trimestral de Inflação referente ao quarto trimestre de 2009, divulgado hoje pelo Banco Central, reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 0,8% para 0,2%. A projeção do BC para o próximo ano, publicada hoje pela primeira vez, conta com uma expansão da atividade brasileira de 5,8%.