BC prevê que meta do superávit primário será alcançada neste mês O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, disse que será possível alcançar já em outubro em a meta de superávit primário do ano acertada com o Fundo Monetário Internacional (FMI) de R$ 71,5 bilhões. "Com o resultado acumulado até setembro de R$ 69,771 bilhões, o valor restante para o cumprimento da meta com o FMI é de R$ 1,729 bilhão", disse. O chefe do Depec também assegurou que a meta de superávit primário de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) fixada pelo governo para 2004 será alcançada sem problemas até o fim do ano. Abaixo das expectativas Apesar do bom resultado, o superávit primário consolidado de setembro (R$ 6,044 bilhões) ficou abaixo das projeções do mercado, que iam de R$ 6,3 bilhões a R$ 10,9 bilhões, segundo informaram os repórteres Célia Froufe e Francisco Carlos de Assis O resultado veio R$ 1,2 bilhão abaixo da mediana das projeções, segundo cálculo feito pela Agência Estado com as expectativas de 12 instituições.