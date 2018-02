BC prevê reservas de US$ 188,1 bilhões no final do ano A projeção do Banco Central para as reservas internacionais em 2008 subiu de US$ 185,5 bilhões para US$ 188,1 bilhões. A projeção anterior constava da nota do setor externo divulgada em dezembro. A ponderação desse indicador é feita pelo BC com base na variação diária das reservas internacionais. Segundo a nota de dezembro, as compras líquidas de dólares do BC durante o ano de 2007 totalizaram US$ 78,589 bilhões, ante aquisições de dólares de US$ 34,336 bilhões no acumulado de 2006. A informação mais recente sobre as reservas internacionais é de 24 de janeiro: US$ 186,490 bilhões.