BC prevê superávit de US$ 1,7 bi em julho Para o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, os números das contas externas divulgados hoje mostram que o investidor está mais confiante no País. "Temos a cada dia mais consistência nos indicadores, que são bastante sólidos. Isso traz, sem dúvida, mais confiança para os investidores", disse. O saldo da conta de transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil com o exterior, divulgado hoje, apresentou um superávit recorde de US$ 2,058 bilhões em junho. Esse é o melhor resultado na história das contas externas do País, informou o Banco Central (veja mais informações no link abaixo). Altamir Lopes informou que o superávit de conta corrente acumulado em 12 meses - de US$ 7,914 bilhões - até junho também é recorde. O chefe do Depec atribui o bom desempenho das contas externos ao peso da balança comercial, que vem registrando sucessivos recordes. Ele previu que a conta de transações correntes do balanço de pagamentos do País com o exterior deve fechar o mês de julho com mais um superávit, de cerca de US$ 1,7 bilhão. A balança de transações correntes é composta pela balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos). Juntamente com a balança de capitais, compõe o balanço de pagamentos do País.