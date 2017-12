BC prevê superávit primário maior em setembro O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, estima um novo superávit nas transações correntes do País com o exterior em setembro. Depois de apurar um saldo positivo de US$ 1,761 bilhão em agosto, Lopes disse há pouco que a conta corrente do País poderá fechar setembro com um superávit de cerca de US$ 2 bilhões. Em termos de investimentos estrangeiros diretos, a estimativa do técnico do BC é de que o País receberá este mês US$ 700 milhões deste tipo de investimento. Até hoje, já ingressaram US$ 400 milhões, segundo informou Lopes. Cenário para 2005 O diretor de Estudos Especiais e Política Econômica (interino) do Banco Central, Eduardo Loyo, classifica de "confortável" o cenário traçado para o financiamento do balanço de pagamentos do Brasil em 2005. Segundo o diretor, mesmo considerando a projeção de um superávit de US$ 100 milhões para as transações correntes do País com o exterior, no próximo ano, ainda assim esta estimativa deixa a economia brasileira em uma "situação de financiamento muito confortável". No entender do diretor, os superávits registrados e estimados pelo País em suas transações correntes, ao longo do período de 2003 a 2005, não devem ser entendidos como um limite da capacidade de crescimento econômico do Brasil. "Pelo contrário. O País está em condições de crescer sem esbarrar em limites de financiamento externo. Não partimos de uma dependência externa extrema. Afastamos essa restrição", argumenta. Balanço de pagamentos O Balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. Ele é formado pelas transações correntes - balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos) - e a balança de capitais - capital das firmas estrangeiras que ingressam no País.