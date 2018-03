BC: primário deve convergir à meta no fim do ano O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, demonstrou otimismo com a evolução das contas públicas nos próximos meses e reafirmou a previsão de que o setor público vai cumprir a meta de superávit primário para 2009. "Esperamos resultados em 12 meses melhores nos próximos meses e uma convergência para a meta", disse, ao citar que o resultado deve mensalmente se aproximar da meta de 2,50% do Produto Interno Bruto (PIB) ou do patamar de 1,56%, caso os investimentos em infraestrutura sejam integralmente executados.