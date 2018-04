BC: projeção para inflação segue consistente com meta Os diretores do Comitê de Política Monetária (Copom) afirmam na ata da reunião de julho que as projeções para a inflação em 2009, 2010 e 2011 "continuam em patamar consistente com a trajetória das metas". No documento, os diretores lembram que depois de longo período de expansão da economia, "a demanda doméstica passou a exercer influência contracionista sobre a atividade econômica". Outro aspecto citado pelos diretores do BC é que "a desaceleração da economia global tem gerado pressões baixistas sobre os preços industriais no atacado".