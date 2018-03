BC: projeções para inflação seguem em nível adequado As projeções de inflação para 2010 e 2011 continuam em níveis adequados com a política de metas de inflação, que prevê alta anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,50% com margem de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A avaliação consta na ata da reunião de outubro do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada hoje pelo Banco Central (BC). Os membros do BC afirmam que "as expectativas de inflação para 2010 e 2011 se mantêm em patamares consistentes com a trajetória de metas e continuam sendo monitoradas com particular atenção".