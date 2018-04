BC quer acelerar queda dos juros e spreads bancários, diz Ilan

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, destacou nesta terça-feira a evolução do mercado de crédito no País e disse que, apesar de os juros e spreads bancários estarem em tendência de queda, a autoridade monetária tem tomado medidas para acelerar esse movimento. O spread é a diferença entre a taxa que o banco paga ao tomar um empréstimo e a que cobra ao conceder crédito.

“As taxas de juros de mercado e o spread bancário estão numa tendência de queda. E essas quedas são consistentes com o observado nos últimos ciclos de flexibilização monetária”, afirmou, em apresentação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. “Isso não significa que estamos satisfeitos com a velocidade da queda. Queremos que a redução seja mais rápida, para que tenhamos logo crédito mais barato para famílias e empresas”, completou.

O presidente do BC citou medidas da Agenda BC+ para reduzir o custo do crédito, como a melhoria de garantias, a redução de compulsórios, incentivos ao mercado de capitais e mudanças no cartão de crédito e no cheque especial.

Goldfajn também destacou medidas adotadas para o aumento da concorrência no sistema financeiro, como o “empoderamento” de instituições pequenas e médias, mudanças nas regras da portabilidade bancária e incentivos a fintechs. “Vamos regulamentar as fintechs de crédito neste mês”, prometeu.

Ele também citou ações de incentivo à competição nos meios de pagamento, como as mudanças no cartão de débito anunciadas há duas semanas. “As já lojas oferecem descontos no pagamento à vista ou no cartão de débito, o que causa uma inflação menor”, completou.