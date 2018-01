BC quer facilitar remessa de recursos para o Brasil pela Internet O presidente do Banco Central Henrique Meirelles disse hoje que o governo quer criar um sistema eletrônico que permita a abertura de conta corrente simplificada para valores pequenos pela Internet. Ele fez a declaração durante o seminário "As Remessas como um Instrumento de Desenvolvimento no Brasil", promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com ele, a necessidade de respeito à legislação cambial e aos acordos internacionais de combate à lavagem de dinheiro aponta para a abertura de contas correntes no Brasil pelos brasileiros no exterior como uma boa alternativa para as remessas feitas por eles para o País. "Já há muita simplificação hoje. Não tenho dúvidas de que os números vão crescer rapidamente no Brasil", disse.