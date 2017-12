BC quer regulamentar bancos virtuais Os internautas ainda podem enviar sugestões para o projeto de regulamentação de bancos virtuais e portais financeiros, disponível para consulta pública no site do Banco Central (BC) (veja o link abaixo), no item "audiência pública". O prazo para o envio de propostas, que terminava em 31 de outubro, foi prorrogado até o dia 14. Após essa data, a diretoria do BC deverá avaliar as sugestões e criar um novo texto, que será apresentado ao Conselho Monetário Nacional (CMN). O objetivo do projeto é oferecer maior transparência e segurança às operações financeiras realizadas por meio da Internet. De acordo com as normas sugeridas pelo BC, as instituições que possuem site devem assumir a responsabilidade pelos sistemas de controle que garantam o sigilo e a segurança das operações. Já o Edital de Audiência Pública sobre os procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras para atender ao Código de Defesa do Consumidor nas relações com os clientes foi encerrado na semana passada. O projeto poderá ser aprovado ainda este mês na reunião do CMN.