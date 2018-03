BC quer reinstalar grupo de mercado de capitais A diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Norma Parente, declarou que no dia 16 de maio o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, em visita à autarquia, demonstraram que o Banco Central (BC) quer reinstalar o grupo de mercado de capitais que existiu durante o processo de debate para a reforma da Lei das Sociedades por Ações. A diretora da CVM afirmou que a existência desse grupo era bastante positiva, pois produzia uma harmonia na tomada de decisões entre os órgãos do governo. Entre outros temas importantes, segundo a executiva, foi nesse grupo que foram debatidos os detalhes da resolução número 2829 sobre os fundos de pensão. Faziam parte do grupo que existia, entre outros, Armínio Fraga, José Luiz Osório (então presidente da CVM), Francisco Gros e Eleazar de Carvalho. Durante a visita do dia 16, a idéia da retomada do grupo de mercado de capitais do BC foi o principal destaque.