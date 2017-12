BC realiza mais um leilão de compra de dólares O Banco Central realizou hoje mais um leilão de compra de dólares no mercado à vista. A iniciativa foi anunciada mesmo com o dólar comercial registrando alta de 0,60%, cotado a R$ 2,6920. O anúncio do leilão não afetou as cotações. O Banco Central divulgou que a taxa de corte do leilão de compra de dólares ficou em R$ 2,6920. Segundo operadores, o BC efetivamente comprou dólares hoje. E a cotação avançou para a máxima do dia após a operação. Neste momento, está em alta de 0,75%, a R$ 2,696.