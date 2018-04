BC rebate críticas de Serra contra política monetária O Banco Central rebateu as críticas feitas nesta segunda-feira pelo governador de São Paulo, José Serra, contra a política monetária adotada pela instituição. "A política monetária em qualquer lugar do mundo é um debate técnico e não político", afirma a instituição via assessoria de imprensa. O BC também afirma que esse tipo de estratégia é que dá condições para o País enfrentar a crise de forma mais tranquila. "Uma das razões de o Brasil estar em melhores condições para enfrentar a crise é a postura responsável do BC, reconhecida internacionalmente", completa a assessoria de imprensa. Em São Paulo, Serra defendeu a queda do juro como forma de amenizar as consequências da crise financeira mundial. Para o tucano, as decisões do BC têm sido "equivocadas e irresponsáveis".