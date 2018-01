BC: redução dos juros para pessoa física O Banco Central (BC) divulgou há pouco o relatório sobre juros e spreads bancários. Segundo o relatório, as taxas de juros dos empréstimos bancários para pessoas físicas fecharam o ano de 2000 em 66,5% ao ano, enquanto que a taxa medida em junho era de 76,6% ao ano. Já de para novembro para dezembro de 2000 houve uma queda de dois pontos porcentuais. No juro do cheque especial, o Banco Central observou, em dezembro, uma queda de 0,8 ponto porcentual em relação a novembro. Com esta redução, os juros do cheque especial terminaram o ano 2000 em 152,7% ao ano. A taxa de juros do cheque especial de junho do ano passado era de 163% ao ano, segundo os dados do BC. No crédito pessoal, as taxa de juros tiveram em dezembro uma queda de 4,3 pontos porcentuais em relação a novembro. Com esta redução, os juros médios dessa modalidade de operação de crédito caíram dos 72% ao ano em novembro, para 67,7% ao ano ao final de dezembro. No entanto, foi registrada uma elevação de 1,5 ponto porcentual dos juros dos empréstimos às pessoas físicas para a aquisição de bens. Com esta variação, a taxa de juros dessas operações aumentou de 65,1% ao ano em novembro, para 66,6% em dezembro. Nos empréstimos para a aquisição de veículos, o Banco Central verificou uma alta de 0,7 ponto porcentual. Com essa elevação, o juro dessas operações aumentou, na média, de 34,3% ao ano, para 35%. Spread reduziu 0,3 ponto porcentual O spread bancário - diferença entre a taxa de juro de captação e a taxa de juros nos empréstimos - teve em dezembro do ano passado uma queda de 0,3 ponto porcentual, com relação a novembro, e terminou 2000 em 35,2% ao ano. Nos empréstimos para pessoas físicas, o Banco Central registrou em dezembro uma queda de 1,5 ponto porcentual no spread, em relação a novembro. Com esta variação, o spread dos empréstimos para pessoas físicas terminou o ano passado em 50,7% ao ano. Nas operações de cheque especial, o BC verificou a redução de 0,3 ponto porcentual do spread em dezembro, com relação a novembro. O spread dessas operações, com essa variação, fechou o ano passado em 136,9% ao ano.