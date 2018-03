BC reduz exigência para crédito de pequenas empresas O Banco Central (BC) divulgou a Circular 3.471, no início da noite de hoje, com uma mudança na exigência de patrimônio dos bancos para operações de crédito de micro e pequenas empresas, garantidas por fundos como o Fundo Garantidor de Operações (FGO), operado pelo Banco do Brasil (BB). A partir de agora, a exigência de cobertura de capital cai pela metade, para 50%.