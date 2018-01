BC reduz previsão de crescimento do PIB para 3% em 2006 O Banco Central reduziu de 3,5% para 3% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2006. Segundo o Relatório de Inflação de dezembro, divulgado nesta quarta-feira pelo BC, a queda se deve ao ritmo de crescimento menor do que o esperado para o terceiro trimestre do ano. Para 2007, a previsão de crescimento do PIB é de 3,8%. A projeção para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) para 2006 foi reduzida de 3,4% para 3,1%. Portanto, a estimativa continua abaixo do valor da meta central de 4,5% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para 2007, o BC projetou uma inflação de 3,9%; no relatório de setembro, a previsão do IPCA para 2007 era de 4,3%. O relatório de inflação de dezembro também incorporou a projeção de inflação para 2008: 4,5%. Selic As projeções de inflação pelo cenário de referência, considera que a Selic, taxa básica de juros da economia, será mantida inalterada em 13,25% ao ano, valor decidido pelo Conselho de Política Monetária (Copom) na última reunião no final de novembro. O BC também considerou que a taxa de câmbio permanecerá em valor próximo a R$ 2,15. "É importante ressaltar que esses cenários servem apenas para balizar as decisões de política monetária, e suas hipóteses não devem ser vistas como previsões do Copom sobre o comportamento futuro das taxas de juros e de câmbio", alerta o Relatório de Inflação. Já o cenário de mercado utilizou as trajetórias para a taxa básica de juros e para a taxa de câmbio que constam da pesquisa Focus, realizada pelo BC junto a analistas do setor privado nos dias que antecederam a última reunião do Copom. Acumulado No acumulado dos últimos 12 meses, as projeções do IPCA também foram reduzidas. De acordo com as novas projeções do cenário de referência, o IPCA acumulado deve atingir 2,7% no primeiro trimestre de 2007. Pelo Relatório de Inflação de setembro, a previsão era 3%. A partir daí, destaca o BC, a inflação deve mostrar aceleração, atingindo 3,5% ao final do segundo trimestre e 4% no terceiro trimestre. Segundo o Banco Central, pelas expectativas de mercado, o IPCA acumulado no primeiro trimestre de 2007 caiu de 3,2% para 2,7%. As projeções para o segundo trimestre de 2007 foram revistas de 4,4% para 3,6%, enquanto que as do terceiro trimestre caíram de 4,9% para 4,3%. A previsão de inflação acumulada no quarto trimestre de 2007 foi reduzida de 5,2% para 4,3%. O BC destaca que, pelo cenário de mercado, a probabilidade de a inflação ultrapassar o limite superior do intervalo de tolerância da meta de 2007 é de 19%, o que significa uma redução em comparação à probabilidade estimada no relatório de setembro, de 33%. No entanto, as projeções são menores que as divulgadas em setembro, quando se esperava uma inflação acumulada em 12 meses de 3,8% no segundo trimestre de 2007 e de 4,2% no terceiro trimestre de 2007. Para o quarto trimestre de 2007, o BC reduziu a projeção do IPCA de 4,3% para 3,9%. Aceleração O relatório avalia que a inflação acumulada em 12 meses mostra aceleração até o segundo trimestre de 2008, e mantém-se relativamente estável a partir daí terminando o ano alinhada ao valor central da meta estabelecida CMN. Segundo o BC, a inflação pelo IPCA, acumulada em 12 meses, no cenário de referência, deve encerrar o primeiro trimestre de 2008 em 4,1%. Para o final do segundo trimestre de 2008, a inflação acumulada projetada é de 4,4%, passando para 4,5% no terceiro trimestre e mantendo-se em 4,5% no último trimestre de 2008. O relatório aponta que, pelo cenário de mercado, a inflação acumulada em quatro trimestres apresenta elevação ao longo de 2008, encerrando o ano em 5,4%. Pelas expectativas de mercado, o IPCA acumulado em 12 meses, encerrados no primeiro trimestre de 2008, ficará em 4,6%. Portanto, maior que o projetado para o quarto trimestre de 2007, de 4,3%. A inflação acumulada deve continuar subindo, segundo o mercado, atingindo 5% ao final do segundo trimestre de 2008 e 5,3% ao final do terceiro trimestre de 2008. Mercado No cenário de mercado, a previsão de inflação acumulada em 2006 é a mesma do cenário de referência: 3,1%. A projeção sofreu redução em relação ao Relatório de Inflação de setembro, que projetava um IPCA de 3,5% para 2006. Segundo o BC, também foi reduzida a previsão de inflação pelo cenário de mercado para 2007: caiu de 5,2%, no relatório de setembro, para 4,3% no Relatório de Inflação de dezembro. Ainda assim, o cenário de mercado projeta uma inflação maior para 2007 que no cenário de referência do BC, que é de 3,9%. Já para 2008, a projeção de mercado é de 5,4%. Inflação A queda nas projeções para a inflação em 2007, tanto no cenário de referência como no de mercado, ocorreu "fundamentalmente" por conta da revisão nas projeções para o conjunto dos preços administrados. De acordo com o relatório de inflação divulgado pelo BC, a projeção para os preços administrados caiu de 6,1% para 4,8%. No cenário de mercado, que considera a trajetória de juros e câmbio esperada pelo mercado, o BC explica que a estimativa menor para o IPCA em 2007 também leva em conta uma menor expectativa de depreciação cambial. O BC também explica no relatório que, tanto para os cenários de referência como o de mercado, a queda nas projeções ocorreu por conta da "incorporação das taxas de inflação registradas desde então, que vieram abaixo das expectativas prevalecentes por ocasião da publicação do último relatório", divulgado em setembro. O Banco avalia que a alta recente nos índices de preços no atacado não deve se sustentar por um "período mais longo de tempo". Apesar disso, por conta dos preços agrícolas, o BC acredita que "os preços no atacado poderão deixar de contribuir favoravelmente para os preços ao consumidor, sinalizando o esgotamento de um dos fatores determinantes da desinflação observada nos últimos trimestres". O relatório informa que, na visão do BC, o impacto dos preços de atacado nos índices de preços ao consumidor vai depender das condições da demanda e também das expectativas dos formadores de preços sobre a trajetória futura da inflação. Contas externas O BC afirmou que há um processo natural de ajustamento das contas externas no Brasil. Segundo o relatório, esse ajustamento é revelado pelo fato de as importações estarem crescendo mais rapidamente que as exportações. "Esse ajuste tem sido influenciado tanto pelo efeito substituição via taxa de câmbio quanto pelo efeito renda, via maior demanda agregada", afirma o relatório do BC, que acredita que o novo equilíbrio nas contas externas será encontrado a médio prazo. Apesar de falar em ajuste nas contas externas, o BC "não vislumbra reversão significativa na trajetória de vultosos saldos comerciais registrados no passado recente". Sobre os investimentos no País, o relatório avaliou que o crescimento "permanece robusto". Segundo o BC, além dos dados que mostram a elevação dos investimentos, como a produção e a absorção de bens de capital, a queda no nível médio de utilização da capacidade instalada, em relação a 2005, mostra que está havendo uma ampliação da capacidade produtiva da economia. "Dessa forma, a despeito da continuidade da expansão da demanda agregada, ainda não se antecipam descompassos relevantes no que se refere à evolução da oferta agregada, ao longo dos próximos trimestres", afirma o relatório. O documento destaca que apesar de ainda persistirem algumas incertezas externas, a probabilidade de uma deterioração significativa nos mercados internacionais, que venha a comprometer as condições de financiamento no País, é considerada baixa. Em relação ao cenário interno, o BC considera que os dados relativos à atividade econômica ainda sugerem baixa probabilidade de pressões significativas sobre a inflação. Nesse sentido, o relatório lembra o que já foi dito na ata do Copom, de que o aumento nas importações contribui para conter os preços. Estados Unidos Em seu relatório trimestral, o BC avalia que ainda há dúvidas sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos, "em particular sobre o ponto final do ciclo de elevação e o eventual início de um ciclo de redução das taxas de juros". De acordo com o relatório, o BC considera que as chances de os Estados Unidos entrarem em recessão "parecem" se reduzirem. "Em contrapartida, o fortalecimento das economias européia e japonesa constitui-se em fator importante para o maior dinamismo da economia mundial e ajuda a balancear os riscos de uma eventual desaceleração mais forte do que a esperada nos EUA", diz o documento do BC. O Banco também vê um cenário mais tranqüilo para os preços do petróleo no mercado internacional, que parecem estar se acomodando. "O recuo das cotações internacionais nos últimos três meses sugere que a incerteza quanto à evolução do preço do petróleo apresentou redução importante no curto prazo", diz o relatório. Esta matéria foi alterada às 12h13 para acréscimo de informações.