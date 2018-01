BC reduz previsão de inflação para 8,9% em 2003 O Banco Central reviu as projeções para a inflação (de 10,2% para 8,9%) e o crescimento do PIB este ano - de 1,5% no relatório de junho, para 0,6%, de acordo com os novos números divulgados hoje. A projeção de uma inflação de 8,9% este ano é próxima da meta ajustada de 8,5% estabelecida pelo governo no início do ano. A nova projeção do BC considera juros constantes em 20% ao ano e taxa de câmbio de R$ 2,90. De acordo com o relatório, a trajetória central esperada para inflação acumulada em doze meses cai continuamente a partir do pico de 16,6%, que foi atingido no segundo trimestre de 2003. Entre o terceiro e o quarto trimestre haverá uma queda da trajetória de inflação este ano, quando o IPCA acumulado em 12 meses deve cair de 15% para 8,9%. Entre o quarto trimestre de 2003 e o primeiro trimestre de 2004, o BC prevê uma queda substancial do IPCA acumulado em 12 meses, passando de 8,9% para 4,5%. O Banco Central não divulgou nenhuma projeção para o crescimento do PIB em 2004, mas ontem o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, disse que o governo trabalha com uma projeção de 3,5%.