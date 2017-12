BC reduz previsão de necessidade de financiamento externo O Banco Central (BC) reduziu sua projeção de necessidade de financiamento externo para 2004 de US$ 44,6 bilhões para US$ 44,1 bilhões. No início da semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou comunicado em que alertou sobre a grande necessidade de financiamento externo do Brasil como sinal de manutenção da vulnerabilidade externa do País. Para 2003, a estimativa de necessidade de financiamento feita pelo BC foi revisada de US$ 24,9 bilhões para US$ 23,5 bilhões. A projeção do BC para as amortizações de dívida externa em 2004 foi reduzida, ao mesmo tempo, de US$ 40 bilhões para US$ 39,7 bilhões. Já previsão de pagamento de juros para o mesmo ano caiu de US$ 14,2 bilhões para US$ 14 bilhões. A estimativa de amortizações para 2003, por sua vez, foi reduzida de US$ 27,8 bilhões para US$ 27,4 bilhões, e a previsão de pagamento de juros caiu de US$ 13,5 bilhões para US$ 13,1 bilhões. Dívida aumenta O valor da dívida externa brasileira fechou o mês de setembro em US$ 218,776 bilhões. O total é superior aos US$ 213,828 bilhões de agosto. A dívida de médio e longo prazo aumentou em setembro dos US$ 194,379 bilhões de agosto para US$ 200,823 bilhões e a de curto prazo caiu de US$ 19,449 bilhões para US$ 17,952 bilhões.