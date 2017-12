BC reduz projeção de inflação de 2005 para 5,3% O Banco Central reduziu sua projeção de inflação para 2005 para 5,3%, conforme publicado no relatório trimestral de inflação divulgado hoje. A projeção que constava no relatório anterior era de 5,6%. "A trajetória para a inflação acumulada em quatro trimestres ao longo de 2005 mostra tendência de redução, partindo de 7,1% no primeiro trimestre e fechando o ano em 5,3% - valor acima do objetivo de 5,1% adotado pelo Copom para a inflação de 2005", diz o documento. Esse número considera um cenário de referência com Selic, a taxa básica de juros da economia, a 17,75% ao ano e câmbio de R$ 2,7500. Segundo o relatório, a redução está associada ao processo de ajuste da taxa de juros básica e à valorização do câmbio. Para 2004, a previsão de inflação foi elevada de 7,2% para 7,4%. Inflação para 2006 O relatório trimestral de inflação revela ainda que a inflação projetada pelo Banco Central para 2006 é de 4%, valor abaixo do centro da meta de inflação estabelecida para aquele ano, de 4,5%. A projeção para 2006 considera um cenário de referência com juro de 17,75% ao ano e câmbio a R$ 2,75 por dólar. "A tendência de redução da inflação é também verificada ao longo de 2006, quando a projeção da inflação acumulada em quatro trimestres inicia o ano em 5% e reduz-se até atingir 4% no último trimestre - fechando o ano, portanto, em valor abaixo do centro da meta para 2006", afirma o relatório.