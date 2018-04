BC registra ingresso de US$ 1 bi no mês até o dia 13 O fluxo cambial em fevereiro, até o dia 13, foi positivo em US$ 1,026 bilhão. Dados parciais divulgados hoje pelo Banco Central mostram que o ingresso de dólares em fevereiro tem sido liderado pelo fluxo comercial, que teve ingresso líquido de US$ 730 milhões até dia 13, decorrente de exportações totais de US$ 4,8 bilhões e importações de US$ 4,1 bilhões. A conta financeira apresentou saldo positivo de US$ 296 milhões. Apesar de positivo em fevereiro, no acumulado do ano até o dia 13 de fevereiro o fluxo cambial apresenta saldo negativo de US$ 1,9 bilhão, com a conta comercial mostrando superávit de US$ 1,261 bilhão e a financeira, saída líquida de US$ 3,254 bilhões.