BC rende-se ao mercado e abandona intervenção O Banco Central (BC) jogou a toalha - ao menos é essa a interpretação dos mercados. O anúncio de ontem de que a autoridade monetária limitará as intervenções no mercado de câmbio a vendas totais de US$ 6 bilhões até o final do ano - cerca de US$ 50 milhões diários - fez com que o dólar voltasse a disparar. Como a quantia é considerada pequena e será desembolsada em pequenos lotes regulares, considera-se enterrada a decisão de conter os movimentos do câmbio, considerados especulativos num primeiro momento. Se o mercado estiver certo, a idéia teve vida curta. Foi implementada na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no último dia 20, e veio acompanhada de uma forte elevação nos juros. A equipe econômica esperava que, contida a bolha especulativa, os juros voltariam a patamares mais baixos rapidamente. Mas a reação rápida foi do dólar, que voltou a subir com força depois que cessaram as intervenções. As incertezas do cenário, especialmente em relação à Argentina, mas também da crise energética e da desaceleração das principais economias mundiais, negam a hipótese de pressão meramente especulativa. Mercados esperam alta dos juros Porém o problema inicial persiste. O dólar nos atuais patamares de negociação ameaça o cumprimento das metas de inflação, por causa da elevação dos preços de produtos importados e de produtos nacionais exportáveis. Assim, os investidores analisam as opções disponíveis. Não se pensa que o governo deixará de centrar sua política no cumprimento da meta de inflação, que é sua principal referência, e já foi anunciado um limite para a intervenção direta no câmbio. Portanto, a solução mais lógica seria uma nova elevação nos juros, numa tentativa de atrair capitais externos especulativos e recursos aplicados em moeda estrangeira para investimentos em reais. Isso ocorreria na próxima reunião mensal do Copom, dia 18. Em função dessa percepção, o dólar chegou ontem à segunda cotação mais alta da história e os juros futuros dispararam. Os investidores observarão com atenção as reações do BC às oscilações das cotações.