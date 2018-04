BC: reservas caem abaixo de US$ 200 bi As reservas internacionais caíram US$ 183 milhões na última sexta-feira (dia 6), informou ontem à noite o Banco Central. Com a redução, o montante total passou de US$ 200,115 bilhões para US$ 199,932 bilhões no conceito de liquidez internacional. É a primeira vez que as reservas caem abaixo de US$ 200 bilhões desde 25 de junho do ano passado, quando estavam em US$ 199,008 bilhões.