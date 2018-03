BC: reservas sobem US$ 1,448 bi para US$ 226,5 bi As reservas internacionais subiram US$ 1,448 bilhão ontem, atingindo US$ 226,568 bilhões, segundo dados do Banco Central. Na terça-feira, as reservas estavam em US$ 225,12 bilhões. A alta reflete a compra de dólares realizada pelo BC no último dia 5, a variação dos ativos que compõem as reservas e a emissão de US$ 1,275 bilhão em Global 2041 feita pelo Tesouro Nacional no mercado externo em 30 de setembro.