BC revela apostas mais conservadoras para a taxa Selic As apostas de redução da taxa básica de juros ainda este ano estão cada vez menores. De acordo com o levantamento semanal do Banco Central, divulgado na manhã de hoje, a projeção média do mercado financeiro para a Selic, a taxa básica de juros da economia, ao final de 2004 subiu de 15,50% para 15,75% ao ano, o que embute um simbólico corte de apenas 0,25 ponto porcentual entre as reuniões de setembro e dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Para agosto, as apostas continuam firmes na manutenção da taxa de juros nos atuais 16% ao ano. Para o final de 2005, os analistas e empresários consultados elevaram de 14% para 14,13% ao ano a estimativa média de fechamento da Selic naquele ano.