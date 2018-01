BC revisa projeção para conta corrente do balanço de pagamentos O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, informou hoje que o BC estima que as transações correntes do País fecharão o mês com um superávit de US$ 300 milhões. Em fevereiro, o Brasil teve um superávit de US$ 196 milhões. Para os investimentos estrangeiros diretos, a estimativa do BC é a de uma entrada de US$ 900 milhões, no mês de março. Já a projeção de conta corrente do balanço de pagamento deste ano feita pelo BC passou de um déficit de US$ 3,9 bilhões (0,73% do PIB) para um superávit de US$ 200 milhões (0,03% do PIB). A mudança, informada hoje pelo Depec, foi acompanhada de uma elevação da estimativa de superávit da balança comercial em US$ 4 bilhões, de US$ 20 bilhões para US$ 24 bilhões. O aumento foi provocado por uma elevação da estimativa de exportações, de US$ 76 bilhões para US$ 80 bilhões, e por uma manutenção da previsão de importações em US$ 56 bilhões. Composição do balanço de pagamentos O saldo em transações correntes é a soma da balança comercial (exportações menos importações), com o balanço de serviços e rendas (fretes, viagens internacionais, seguros, royalties, juros, lucros e dividendos etc.) e com as transferências unilaterais (doações feitas entre residentes e não-residentes). O saldo das transações correntes somado à conta capital e financeira (investimentos diretos, investimentos em carteira etc.) é igual ao resultado global do balanço de pagamentos.