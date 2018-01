BC rola 58% da dívida em dólar O Banco Central informou nesta tarde que vendeu hoje em leilão US$ 1,028 bilhão em contratos de swap cambial (indexados ao dólar), volume equivalente a 58% do vencimento de US$ 1,8 bilhão em títulos e swap cambial no próximo dia 16. Na operação foram ofertados até 33.900 contratos com quatro vencimentos diferentes. O BC informou também que fará ainda hoje um novo leilão em que serão ofertados até 13.600 contratos de swap, com volume de US$ 600 milhões e dois vencimentos diferentes.