BC rola 74% da dívida em dólar que vence dia 16 O Banco Central informou nesta tarde que vendeu mais US$ 284 milhões no segundo leilão de rolagem de títulos indexados ao dólar com vencimento no próximo dia 16. Este volume, somado aos US$ 1,028 bilhão em contratos vendidos no primeiro leilão, totalizam US$ 1,312 bilhão ou 74% do vencimento total de US$ 1,8 bilhão em títulos e swap cambial. No segundo leilão, foram ofertados até 13.600 contratos com dois vencimentos diferentes.