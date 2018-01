BC rola dívida, mas dólar sobe a R$ 3,375 A rolagem pelo Banco Central, nesta sexta-feira, de 87,9% (US$ 1,168 bilhão) do vencimento de US$ 1,3 bilhão, em ?swap? na próxima quarta-feira, dia 22, a taxas mais baixas ante o último leilão, ajudou a reduzir a pressão sobre o dólar, imposta pela ameaça de guerra no Iraque. O comercial subiu pela manhã até R$ 3,391 (+2,45%) e, no fechamento, ganhava 1,96%, a R$ 3,375 - maior patamar desde o último dia 3. Há expectativa de que o BC poderá tentar complementar a rolagem integral desse vencimento na segunda-feira. A crise no Oriente Médio e previsões ruins de grandes corporações americanas derrubaram as Bolsas no mundo inteiro. A Bovespa não fugiu à regra e encerrou o dia com perda de 2,31% e volume financeiro de R$ 527 milhões. A possibilidade de guerra também afetou o petróleo e o ouro, que subiram, e os juros futuros reagiram com pequena alta. Só que esta alta não foi tão intensa, a ponto de quantificar uma expectativa de elevação da taxa Selic, na reunião da semana que vem do Copom.